Сутички і арешти: 9 травня в Одесі

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Близько десяти локальних сутичок різної інтенсивності між українськими та проросійськими активістами сталося під час масового заходу на честь 72-ї річниці Перемоги на нацизмом у Другій світовій війні. Про це повідомляє кореспондент ВВС Україна в Одесі.

Копирайт изображения Alex Milyukov Image caption Після набуття чинності законів про декомунізацію вчорашні герої стали антигероями

Офіційний захід тривав з 10:00 години ранку на Алеї Слави в одеському парку імені Шевченка.

За даними прес-центру ГУНП України в Одеській області, до відділків поліції доставлено 15 людей з обох сторін. Як повідомляють у поліції, приводами для затримання було використання й розповсюдження забороненої радянської символіки, хуліганство тощо.

Зокрема, чоловіка з довгою георгієвською стрічкою затримали та передали співробітникам поліції активісти громадської організації "Вуличний фронт".

Копирайт изображения Alex Milyukov Image caption Такий режим зберігатиметься до 17 травня

Покласти квіти до пам'ятника Невідомому матросу в парк імені Шевченка прийшло кілька тисяч містян, передає кореспондент ВВС.

Частина з них прикріпила на одяг червоний мак, який є міжнародним символом ушанування жертв воєн. Дехто з присутніх на заході ніс портрети своїх родичів, які брали участь у Другій світовій. Були й такі, хто прийшов з портретами радянських воєначальників часів Другої світової війни.

Під час акції проросійськи налаштовані громадяни скандували гасла "Геть з Одеси, бандерівські біси", "Фашизм не пройде", "Одеса - місто-герой".

Активісти громадського руху "Куликове поле" прийшли на меморіальний захід у футболках з портретами загиблих при пожежі в одеському Будинку профспілок 2 травня 2014 року. Вони сформували колону "Безсмертний полк Куликового поля" і так ішли Алеєю слави до пам'ятника Невідомому матросу.

Копирайт изображения Alex Milyukov Image caption Одесити з портретами родичів-ветеранів

Про те, що підрозділи Національної поліції та Нацгвардії по всій країні "жорстко реагуватимуть на антиукраїнську символіку та заяви під час демонстрацій та маршів 9 травня" попередив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

"Апологети "руського міра" в Україні (…) розганяють, спекулюючи на почуттях людей, акцію "Безсмертний полк". Це робиться не заради тих, хто воював у Другій світовій війні, а заради можливості спровокувати, на тлі триваючої агресії Росії, внутрішні конфлікти в українському суспільстві", — зазначив він.

До охорони безпеки в Одеському регіоні 8 та 9 травня (День пам'яті та примирення й День Перемоги відповідно. — Ред.) залучені загалом понад 3 тисячі силовиків, дві тисячі з них забезпечують правопорядок в обласному центрі.

Крім поліцейських, це бійці Національної гвардії та спецпризначенці Служби безпеки України. Посилений режим служби, на який правоохоронці Одещини перейшли наприкінці квітня, триватиме до 17 травня.