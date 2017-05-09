"Євробачення" у День перемоги: сміх, сльози і сотні селфі

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На Майдані Незалежності у Києві дівчина у спідниці в клітинку стоїть біля фотографій ветеранів АТО. Вона читає їхні історії і плаче.

Поруч іще багато фото - історичні і воєнні, з маками, про українців, які у різних країнах воювали з агресором. Між ними - фотозона: літери "Євробачення" з прапором України у формі серця.

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Поки у Парку слави билися і кидали картоплю, на Хрещатику мирно співіснували два свята - день Перемоги і "Євробачення". Туристи поділилися з ВВС Україна своїми враженнями про них.

"Ті, хто приїхав на "Євробачення" з інших країн, побачать, що відбувалося 9 травня у нас і дізнаються про минуле України", - каже Еліна з Борисполя. Дівчина приїхала з друзями дивитися перший півфінал конкурсу, який транслюватимуть у "Євромістечку".

Image caption Еліна: "Своїх фаворитів на "Євробаченні" не маю, просто люблю музику. У фанзоні дуже позитивні люди. Ми танцювали зі сніговою людиною, вона так підіймає настрій".

На Майдані лунає тужлива музика і гуляють люди з символікою "Євробачення", у фан-зоні - суцільні веселощі і ходять люди з маками. Маків багато навколо у графіті на асфальті, вінках у волоссі і брошках на куртках, на плакатах з написами "Пам'ятаємо. Перемагаємо".

Не чули нічого про 9 травня хлопці з Фінляндії - Акіра і Оллі. Вони вп'яте приїхали на "Євробачення", називають себе справжніми фанатами конкурсу і вболівають за Португалію. Жаліються, що в Києві мало хто говорить англійською і захоплено розповідають про екскурсію до Чорнобилю.

Копирайт изображения ВВС Image caption Акіра і Оллі: Наш фаворит - це Португалія, українська пісня нам теж подобається

Вагалися, чи їхати на "Євробачення" до Києва, хлопці з Британії Пол, Баррі, Лойд і Марк.

"Ми дивилися новини і нас турбувало питання безпеки. Але зараз бачимо, що тут безпечно, навколо стільки поліції, люди дуже привітні і нам допомагають, підказують", - поділилися враженнями британці після того, як зробили селфі на фоні лого конкурсу.

Копирайт изображения ВВС Image caption "Місто - прекрасне, і все так дешево", - кажуть британці.

"Євромістечко" на Хрещатику - то суцільна фото-зона, якою важко пройти, не потрапивши до когось у кадр. У лицарських латах і з булавою, у трамваї і з головним призом "Євробачення" - здається, всі фотографуються з усім навколо.

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Тут волає музика, діти грають у барабани, дорослі лежать у кріслах-мішках і п'ють пиво.

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Чарал з Туреччини наспівує мелодію шведського виконавця Робіна Бенгтссона і розповідає, що дістався фан-зони завдяки виключно google maps, бо люди мало розмовляють англійською. Фанат Євробачення йде ввечері до МВЦ і сподівається дістати квитки на фінал шоу.

Копирайт изображения ВВС Image caption Чарал: "Україна прекрасна країна, я щасливий бути тут".

Копирайт изображения ВВС Image caption "Іноземці у мене дуже багато запитують про Україну, і я радий їм розповідати і показувати свою країну. Я щасливий, що зараз у нас таке свято. Ми маємо стільки талантів, таку мелодику мови, про це треба розповідати світу", - каже Василь із Києва.

Євген з Харкова вважає недоречним проводити конкурс "Євробачення" у країні, де триває війна. Чоловік каже, що спеціально оминув ту частину вулиці, де є фан-зона і прийшов одразу на Майдан.

Копирайт изображения ВВС Image caption Євген: "Хотілося прийти і подивитися, що люди відзначають, чи "москальське побєдобєсіє", чи День пам'яті. Бачу, що більшість сприймає це, як день жалоби за загиблими".

Хтось, плачучи, читає про ветеранів АТО з ампутованими кінцівками, хтось робить селфі на фоні слів "Героям слава", викладених із лампадок, і збиває їх - а вулицею лунає дзвін битого скла. А хтось збирається на перший півфінал "Євробачення", який відбується ввечері на лівому березі столиці.