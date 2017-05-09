В Туреччині винесли вирок спільника "джихадиста Джона"

Копирайт изображения HO via Met Police Image caption Девіс (лівруч) не переконав турецьких суддів у тому, що не причетний до угрупування "ІД"

Турецький суд засудив до семи з половиною років ув'язнення британського підданого, який воював у Сирії на боці "Ісламської держави".

33-річного Айне Леслі Девіса заарештували в 2015 році в прибережному місті Сіліврі неподалік Стамбула.

Суд, який засідав у тому місті, встановив, що Девіс був одним із командирів ісламістського угруповання "Ісламська держава".

За інформацією ВВС, Девіс входив до осередку "ІД" під назвою "Бітлз". Група, що складалася з чотирьох осіб, включно з убитим бойовиком на прізвисько "джихадист Джон", влаштовувала позасудові розправи над заручниками.

Девіс - єдиний учасник осередку, який постав перед судом, - відкидав пред'явлені йому звинувачення.

Один із колишніх заручників "Бітлз", іспанський журналіст Хав'єр Еспіноса, який кілька разів пережив влаштовані бойовиками постановочні страти, привітав рішення турецького судді.

"Він повинен був постати перед правосуддям, хоч би де він був. Неважливо, в Англії, в Туреччині чи десь іще. Він повинен назавжди залишитися у в'язниці", - сказав в інтерв'ю ВВС колишній заручник.

Копирайт изображения HO via Met Police Image caption Айне Девіс (другий праворуч у першому ряду) з друзями

Айне Девіс - колишній працівник лондонського метрополітену, раніше судимий за наркотики та незаконне володіння зброєю, а пізніше прийняв іслам.

У 2013 році він вступив в "ІД" і вирушив воювати до Сирії. Його дружину Амаль Вахабі британська влада звинуватила у фінансуванні терористичної діяльності чоловіка і в листопаді 2014 року її посадили у в'язницю.

Сам Девіс був заарештований у Туреччині в листопаді 2015 року в рамках операції по боротьбі з тероризмом.

У суді стало відомо, що його вистежила турецька поліція і спецслужби через кілька днів після того, як він нелегально в'їхав у Туреччину з Сирії.

Разом з Девісом були заарештовані ще троє британців. Їх також підозрювали у співпраці з "Ісламською державою", але згодом проти двох із них звинувачення були зняті, а третього виправдав суд.

"Просто хочу свободи"

На питання турецького прокурора, чи був він другом убивці заручників Мохаммеда Емвазі, відомого на прізвисько "джихадист Джон", Айне Девіс відповів, що познайомився з тим під час молитви в лондонській мечеті.

Однак, як стверджував підсудний, він не був другом Емвазі і не входив у джихадистський осередок "Бітлз".

"Я не член ІД, я поїхав до Сирії, тому що в моїй країні гнобили людей, - заявив він в останньому слові на суді. - Я не винен. Я навіть не розумію, чому з цією справою так довго розбиралися, я просто хочу свободи", - сказав Девіс англійською мовою.

ВВС має докази того, що Девіс був одним із чотирьох членів осередку "Бітлз".

Особа британця кувейтського походження Мохаммеда Емвазі на прізвисько "джихадист Джон" стала відома після появи в 2014 році відеозапису вбивства американського журналіста Джеймса Фоулі.

Пізніше він з'являвся і в ряді інших відеозаписів, де були показані вбивства заручників. У кадрі Емвазі одягнений в чорну робу, а на його голові - чорна балаклава.

"Джихадиста Джона" вбили в результаті американського авіанальоту поблизу сирійського міста Ракка восени 2015 року.

Державний департамент США недавно назвав імена ще двох вихідців з Лондона, котрі входили в осередок "Бітлз" і були причетні до обезголовлення як мінімум 27 заручників і катувань багатьох інших.