У Києві відбувся перший півфінал Євробачення

За результатами першого півфіналу, у фінал Євробачення пройшли Молдова, Азербайджан, Греція, Швеція, Португалія, Польща, Вірменія, Австралія, Кіпр та Бельгія.

Другий півфінал відбудеться 11 травня, фінал конкурсу - 13 травня.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Перший півфінал Євробачення за одну хвилину

У другому півфіналі змагатимуться ще 18 країн, 10 із них пройдуть до фіналу. Учасники від Британії, Німеччини, Італії, Франції, Іспанії, а також України, як переможниці "Євробачення-2016", виступатимуть одразу у фіналі.

Перший півфінал "Євробачення-2017" відкрив співак Monatik. Раніше анонсувалось, що конкурс відкриє Джамала. Про зміну артиста стало відомо лише у понеділок.

Утім, Джамала таки заспівала на півфіналі пісню "1944", з якою перемогла на конкурсі минулого року, а також одну зі своїх нових пісень "Заманили".