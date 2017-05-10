Доба в АТО: загинув військовий, ще двоє поранені

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За минулу добу бойовики 70 разів відкривали вогонь по опорних пунктах ЗСУ, один військовослужбовець загинув, ще двоє поранені.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО в Facebook.

На донецькому напрямку бойовики стріляли біля Верхньоторецького, Авдіївки, Троїцького, Новгородського, Кам'янки, Зайцевого, Миронівського та Луганського.

На приморському напрямку обстрілювали Павлопіль, Широкине, Водяне, Лебединське, Новотроїцьке, Мар'їнку, Чермалик, Гнутове, Старогнатівку, Гранітне, Богданівку.

На луганському напрямку стріляли поблизу Новотошківки, Кримського, Новоолександрівки, Новозванівки, Валуйського, Станиці Луганської.

Українські військові відкривали вогонь у відповідь лише у випадку загрози життю.

Бойовики в обстрілах звинувачують ЗСУ.