В Австралії політик вперше погодувала дитину грудьми в парламенті

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Австралійський сенатор Ларіса Вотерс стала першим політиком, яка відкрито годувала дитину грудьми в стінах національног парламенту.

Член Партії зелених годувала свою двомісячну доньку Алію Джой під час голосування у вівторок, 9 травня.

Австралійський парламент ще минулого року дозволив грудне вигодовування у своїй будівлі, однак до цього ніхто не скористався цим правом.

До цього часу дітям було заборонено перебувати в залі засідань, а жінки-політики, яким треба було погодувати дитину, могли голосувати за довіреністю.

Сенатор Кейті Галлахер назвала цей момент визначальним. "Жінки по всьому світі роблять це в парламенті", - сказала вона у коментарі Sky News Australia.

"Жінки продовжать народжувати дітей, і якщо вони хочуть виконувати свою роботу, бути присутніми на робочому місці та доглядати дитину…то ми повинні забезпечити їм таку можливість", - додала політик.

Офіційний дозвіл на грудне вигодовування в парламенті Австралії дали після скандалу 2015 року з міністром Кейлі О'Дваєр, коли політику запропонували сціджувати молоко, щоби продовжувати виконувати свою роботу в паралменті без перерв.