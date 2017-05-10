"Гроші Януковича" не можна використати без змін до держбюджету - Мінфін

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Конфісковані кошти оточення екс-президента України Віктора Януковича в розмірі 1,1 млрд доларів перерахували на рахунок Державного казначейства, однак вони можуть бути використані лише після внесення змін до закону про державний бюджет.

Про це повідомила прес-служба Міністерства фінансів України.

"Перевищення понад 11,5 млрд грн зараховується, однак може бути використане лише після внесення змін до Закону про державний бюджет. Кошти від конфіскації, які є разовим надходженням, мають певні обмеження відповідно до бюджетного законодавства, і можуть бути використані виключно для разових витрат", - йдеться в повідомленні.

У Мінфіні нагадали, що в держбюджеті на 2017 рік надходження від спецконфіскації передбачені в розмірі 11,5 млрд грн і чітко зазначено, що ці кошти підуть на оборону і безпеку, підтримку агровиробників, соціально-економічний розвиток регіонів, у Фонд регіонального розвитку тощо.

Мінфін також зазначив, що сума в $1,1 млрд включає як тіло, так і нараховані відсотки.

28 квітня секретар РНБО Олександр Турчинов і генпрокурор Юрій Луценко заявили, що набрало чинності рішення суду про зарахування до держбюджету $1,5 млрд, арештованих на рахунках Віктора Януковича і його оточення.

3 травня президент Петро Порошенко повідомив, що конфісковані $1,1 млрд зараховані на рахунки Держказначейства.