В.о. голови Нацбанку з 11 травня буде Яків Смолій - НБУ

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У голови Національного банку України Валерії Гонтаревої 10 травня останній робочий день на посаді, і її обов'язки з 11 травня виконуватиме перший заступник голови Яків Смолій. Про це повідомили у прес-службі НБУ.

"Валерія Гонтарева повністю залишає професійні справи в Національному банку і йде у вимушену відпустку, поки Верховна Рада України не прийме рішення про її відставку", - йдеться в повідомленні.

При цьому у НБУ підкреслили, що пані Гонтарева готова відзвітувати у Верховній Раді перед своїм звільненням, як того вимагає процедура.

Сама Валерія Гонтарева наголосила, що заяву про відставку за власним бажанням подала президенту 6 квітня у відповідності до законодавства.

"А 10 квітня я, як і обіцяла всьому ринку, вийшла на прес-конференцію і повідомила, що 10 травня буде моїм останнім робочим днем", - розповіла вона в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

За законом, рішення про відставку голови НБУ приймає президент України, а затверджує Верховна Рада.

На початку квітня Валерія Гонтарева офіційно оголосила про відставку з 10 травня. За її словами, інших змін у складі правління НБУ і політиці регулятора не передбачені.

Пані Гонтарева займає посаду голови НБУ майже 3 роки, з червня 2014 року.