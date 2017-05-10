Новий президент Південної Кореї склав присягу
Новообраний президент Південної Кореї Мун Чже Ін склав присягу після упевненої перемоги на виборах, пообіцявши зосередитися на питаннях економіки і стосунках з Північною Кореєю.
Він переміг на виборах у неділю, здобувши 41% голосів виборців.
У своїй першій промові на посаді він заявив, що готовий відвідати Пхеньян "за правильних обставин".
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64-річний адвокат з прав людини, відомий своїми ліберальними поглядами, прагне збільшити контакти з сусідньою Північною Кореєю, відійшовши від теперішньої політики Південної Кореї.
Він також пообіцяв об'єднати країну, яка оговтується після корупційного скандалу, в результаті якого попередній президентці Пак Кин Хе оголосили імпічмент.
Проти неї висунули низку звинувачень, в тому числі в корупції, перевищенні посадових повноважень, вимаганні та розголошенні державної таємниці.
Тим часом, напруга на Корейському півострові лишається високою. Протягом останніх тижнів США і КНДР обмінялися гнівною риторикою на фоні погроз подальших ядерних випробувань у Північній Кореї.