Новий президент Південної Кореї склав присягу

Копирайт изображения Getty Images Image caption Мун Чже Ін заявив, що готовий відвідати Пхеньян, коли для цього будуть створені умови

Новообраний президент Південної Кореї Мун Чже Ін склав присягу після упевненої перемоги на виборах, пообіцявши зосередитися на питаннях економіки і стосунках з Північною Кореєю.

Він переміг на виборах у неділю, здобувши 41% голосів виборців.

У своїй першій промові на посаді він заявив, що готовий відвідати Пхеньян "за правильних обставин".

64-річний адвокат з прав людини, відомий своїми ліберальними поглядами, прагне збільшити контакти з сусідньою Північною Кореєю, відійшовши від теперішньої політики Південної Кореї.

Він також пообіцяв об'єднати країну, яка оговтується після корупційного скандалу, в результаті якого попередній президентці Пак Кин Хе оголосили імпічмент.

Проти неї висунули низку звинувачень, в тому числі в корупції, перевищенні посадових повноважень, вимаганні та розголошенні державної таємниці.

Тим часом, напруга на Корейському півострові лишається високою. Протягом останніх тижнів США і КНДР обмінялися гнівною риторикою на фоні погроз подальших ядерних випробувань у Північній Кореї.