Білий дім підтвердив, що Трамп зустрінеться з Лавровим

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Президент США Дональд Трамп зустрінеться з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим у середу, підтвердили в прес-службі Білого дому.

Зустріч відбудеться в Овальному кабінеті Білого дому без журналістів.

Це перша зустріч на вищому рівні між Трампом і представником російського керівництва з часу обрання нового президента США 20 січня.

Володимир Путін прийняв у Кремлі держсекретаря США Рекса Тіллерсона в квітні.

Минулого тижня Трамп і Путін провели, за словами Білого дому, "дуже хорошу" телефонну розмову.

Тоді серед іншого лідери домовилися активізувати діалог між главами МЗС - Сергієм Лавровим і Рексом Тіллерсоном.

10 травня Лавров має провести переговори у Вашингтоні з держсекретарем США, і обговорити зокрема конфлікти в Сирії і Україні.

Відносини Вашингтона і Москви різко погіршилися після рішення президента Трампа завдати удари по аеродрому, який використовує авіація урядових військ Сирії.

7 квітня США випустили 59 крилатих ракет "Томагавк" по сирійській авіабазі "Шайрат" в провінції Ідліб.

Росія, яка підтримує уряд Сирії, назвала ракетний удар США порушенням міжнародного права.

Невдовзі після цього Путін заявив в інтерв'ю, що рівень довіри між Москвою і Вашингтоном за Трампа став навіть нижчим, ніж під час його попередника Барака Обами.