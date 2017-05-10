Аваков звільнив керівників поліції Дніпра після сутичок

Копирайт изображения УНІАН Image caption В результаті сутичок були поранені 14 людей, кажуть у поліції

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков звільнив керівників поліції Дніпра та області після сутичок 9 травня, в результаті яких були травмовані 14 людей. Про це пан Аваков написав у Facebook.

Серед звільнених посадовців - начальник управління поліції Дніпропетровської області генерала Ігор Репешко, начальник міського управління поліції Дніпра полковник Андрій Бідило, а також їхні заступники із забезпечення громадської безпеки, зазначив пан Аваков.

Напередодні у Дніпрі поліція затримала 15 людей за підозрою у причетності до сутичок під час масових заходів.

За даними поліції, відбулося два конфлікти. Один - між активістами та представниками соціалістичної партії, від яких вимагали прибрати червоні стяги. Інший - під час проходження колони Опозиційного блоку.

Як свідчать відеокадри з місця подій, деякі поліцейські разом з "охоронцями" мітингу соціалістів били ветеранів АТО, які вимагали прибрати стяги.

Внаслідок сутичок були травмовані 14 людей, кажуть у поліції. З них - вісім учасників заходів та шестеро поліцейських.

Пан Аваков повідомив, що для вивчення дій поліцейських призначено службове розслідування, у Дніпро спрямували комісію.

"Сподіваюся цей урок поліцією Дніпра буде засвоєний. Як, сподіваюсь, засвоять його і політики. Зробимо висновки - будемо сильніші!" - зазначив пан Аваков.

Ідентифіковані "тітушки"

Копирайт изображения dp.npu.gov.ua Image caption Дії поліції також вивчать, повідомив пан Аваков

Як заявив у середу генпрокурор України Юрій Луценко, правоохоронці ідентифікували вісьмох "тітушок, що напали на учасників АТО".

Вони "були затримані, вони будуть притягнуті до кримінальної відповідальності", зазначено у повідомленні на сторінці пана Луценка у Facebook.

Зараз слідство працює, щоб встановити організатора і джерело фінансування нападників, заявив Луценко.

Крім того, ведеться розслідування "ганебної співпраці працівників Нацполіції з тітушками", додав він.

"Прокремлівська по суті акція стала можливою через самоусунення патріотичних організацій та партій від святкування НАШОЇ ПЕРЕМОГИ", - написав він.

Водночас мер Дніпра Борис Філатов після сутичок заявив, що припинить фінансування всіх "ветеранських організацій".

"Із сьогоднішнього дня я закриваю міське фінансування всіх "ветеранських" організацій... На наступній сесії міської ради буде виділено міське фінансування союзу ветеранів АТО", - написав пан Філатов у Facebook.

Він також припустив можливість створення загонів самооборони:

"Якщо ситуація не зміниться, то в місті буде створено аналог німецького фрайкора початку 20 століття... Якщо влада не може захистити людей, то вони самі мають право це зробити", - додав він.