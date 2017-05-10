Помер музикант і діджей Роберт Майлз

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У віці 47 років помер італійський музикант, композитор і діджей Роберт Майлз, серед найвідоміших творів якого Children та Fables.

Як пише італійська преса, він помер після хвороби, яку не називають.

Роберт Майлз працював у різноманітних стилях електронної музики.

Найвідоміший його сингл Children розійшовся кількамільйонним тиражем.

З часу свого випуску 1995 року цей хіт став клубною класикою для діджеїв в усьому світі.