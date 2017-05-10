В Україну прийшло похолодання з заморозками
У середу, 10 травня, у багатьох областях України вночі були заморозки. Про це повідомив Український гідрометцентр.
Також у середу в Києві падав сніг. Про це свідчать численні фото користувачів соцмереж.
Заморозки вночі були у західних областях, а також у центрі України.
У південній, східній частині та на Дніпропетровщині невеликі, у Запорізькій, Донецькій та Луганській областях помірні дощі, температура вдень становитиме 13-18 градусів тепла.
Синоптики також попереджають про заморозки на поверхні ґрунту та місцями і в повітрі у четвер, 11 травня.
У п'ятницю трохи потеплішає - найтепліше буде на Закарпатті та на півдні, без опадів буде лише на сході й південному сході.