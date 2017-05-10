В Україну прийшло похолодання з заморозками

Копирайт изображения meteo.gov.ua Image caption Прогноз погоди на 10 травня

У середу, 10 травня, у багатьох областях України вночі були заморозки. Про це повідомив Український гідрометцентр.

Також у середу в Києві падав сніг. Про це свідчать численні фото користувачів соцмереж.

Заморозки вночі були у західних областях, а також у центрі України.

У південній, східній частині та на Дніпропетровщині невеликі, у Запорізькій, Донецькій та Луганській областях помірні дощі, температура вдень становитиме 13-18 градусів тепла.

Синоптики також попереджають про заморозки на поверхні ґрунту та місцями і в повітрі у четвер, 11 травня.

У п'ятницю трохи потеплішає - найтепліше буде на Закарпатті та на півдні, без опадів буде лише на сході й південному сході.