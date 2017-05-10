Прибуток Toyota знизився вперше за 5 років

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Прибуток японського автомобільного гіганта Toyota вперше за п'ять років знизився на 21% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року - до 1,831 трлн ієн ($16,1 млрд.).

У компанії повідомили, що за рік продали більше машин, ніж за попередні 12 місяців, але прибуток впав через коливання курсів валют і зростання витрат.

Toyota прогнозує, що прибуток наступного року може бути ще нижчим, що залежатиме від конкурентоспроможності японської валюти.

Повідомлення автовиробника ґрунтується на прогнозі, що ієна сягне показника близько 105 до долара до березня 2018 року у порівнянні з 108 ієнами минулого фінансового року.

Toyota, яка поступилася першістю за кількістю продажів німецькому Volkswagen, продала 10, 25 млн автомобілів за рік.