На суд у справі Царьова не прийшли ні адвокати, ні прокурори
Шевченківський районний суд Києва переніс на 20 червня розгляд кримінального провадження за обвинуваченням екс-депутата Олега Царьова у скоєнні злочинів проти держави.
Суд ухвалив таке рішення через неявку на засідання учасників процесу, повідомляє УНІАН.
При цьому прокуратура заздалегідь повідомила суд про неможливість участі у сьогоднішньому засіданні.
Причина неявки на судове засідання сторони захисту пана Царьова невідома.
4 листопада 2015 року Генпрокуратура заявила про початок процедури заочного засудження Олега Царьова. Його звинувачують у закликах до повалення державної влади та зміни територіального устрою України, які він оприлюднював у ЗМІ в 2014 році.
Олега Царьова оголосили у розшук.