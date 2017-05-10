На суд у справі Царьова не прийшли ні адвокати, ні прокурори

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Шевченківський районний суд Києва переніс на 20 червня розгляд кримінального провадження за обвинуваченням екс-депутата Олега Царьова у скоєнні злочинів проти держави.

Суд ухвалив таке рішення через неявку на засідання учасників процесу, повідомляє УНІАН.

При цьому прокуратура заздалегідь повідомила суд про неможливість участі у сьогоднішньому засіданні.

Причина неявки на судове засідання сторони захисту пана Царьова невідома.

4 листопада 2015 року Генпрокуратура заявила про початок процедури заочного засудження Олега Царьова. Його звинувачують у закликах до повалення державної влади та зміни територіального устрою України, які він оприлюднював у ЗМІ в 2014 році.

Олега Царьова оголосили у розшук.