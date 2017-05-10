ЄБРР продовжив обмеження фінансування проектів у Росії

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Акціонери Європейського банку реконструкції та розвитку підтримали рішення про продовження обмежень щодо фінансування проектів в Росії. Про це повідомив міністр фінансів України Олександр Данилюк у Facebook.

За його словами, 10 травня, на засіданні ради керівників ЄБРР Росія намагалась відновити фінансування своїх проектів.

У 2014 році на фінансування російських проектів наклали обмеження, цього разу більшість акціонерів банку знову підтримали це рішення.

"Основна аргументація російського керівника була в тому, що ці обмеження завдають шкоди розвитку приватного сектору економіки Росії та нібито негативно впливають на результати роботи Банку", - зазначив пан Данилюк.

У свою чергу, пан Данилюк у своєму виступі наголосив, що "військова та економічна агресія Росії проти України наносить шкоду не тільки Україні, але і Росії, включаючи і приватний сектор, про який так "хвилювався" представник РФ".