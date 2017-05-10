Дніпропетровщина: керівником Нацполіції став Віталій Глуховеря

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Міністерство внутрішніх справ призначило начальником Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області Віталія Глуховерю. Про це повідомив керівник Нацполіціі Сергій Князєв.

Заступником пана Глуховері призначили керівника патрульної поліції міста, екс-бійця батальйону "Дніпро-1" Володимира Богоноса.

"Є закон, і все перед законом рівні. Завдання поліції забезпечувати порядок на території обслуговування, і ми будемо його забезпечувати! А далі - час покаже", - заявив новий голова ГУ Нацполіціі в Дніпропетровській області.

Пан Глуховеря вже обіймав цей пост із травня 2014 по травень 2015 року.

Копирайт изображения UNIAN Image caption В результаті сутичок 9 травня у Дніпрі були поранені 14 людей, кажуть у поліції

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков у середу звільнив керівників поліції Дніпра та області після сутичок 9 травня, внаслідок яких були травмовані 14 людей.

Серед звільнених посадовців - начальник управління поліції Дніпропетровської області генерал Ігор Репешко, начальник міського управління поліції Дніпра полковник Андрій Бідило, а також їхні заступники із забезпечення громадської безпеки, зазначив пан Аваков.

Напередодні у Дніпрі поліція затримала 15 людей за підозрою у причетності до сутичок під час масових заходів.