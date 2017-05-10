У Москві вирішили знову увімкнути опалення через холод

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Московська об'єднана енергетична компанія вирішила відновити подачу тепла в житлові будинки і на соціальні об'єкти до кінця середи.

На такий крок пішли через похолодання і прогноз погоди на найближчі дні, повідомили у МОЕК.

Раніше компанія вимкнула теплопостачання 71 тисячі будівель, у тому числі 33 тисячі житлових будинків.

Рішення про подачу тепла в будинки, які під'єднані до центральної системи опалення та гарячого водопостачання, ухвалить міський уряд.

Згідно з нормативами, їхній обігрів припиняють після того, як середньодобова температура повітря протягом п'яти діб поспіль є вищою восьми градусів.