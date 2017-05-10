У МЗС чекають запитань українців щодо безвізу
Департамент консульської служби МЗС надасть можливість громадянам ставити питання щодо умов безвізових поїздок до Шенгенської зони. Про це відомство повідомило на сторінці у Facebook.
У департаменті зазначили, що відповіді на типові запитання згодом оприлюднять на сторінці департаменту на Facebook.
Українців попросили надсилати питання за адресою bezviz@mfa.gov.ua.
Президент Порошенко раніше повідомив, що розраховує на рішення Євросоюзу щодо безвізу 11 травня. За його словами, це буде остаточне рішення.