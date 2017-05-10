Лавров: адміністрація Трампа - люди справи

Копирайт изображения AFP Image caption Зустріч пана Трампа і пана Лаврова відбулась у середу в Овальному кабінеті Білого дому без журналістів.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров після зустрічі з Дональдом Трампом у Вашингтоні заявив, що президент США - за взаємовигідні, ділові і прагматичні відносини із Москвою.

Він уточнив, що на зустрічі з президентом Трампом вони не обговорювали санкції, які США ввели проти Росії через події в Україні. Пан Лавров сказав, що сторони продовжать консультації щодо ситуації в Афганістані і на сході України.

"Наш діалог вільний від ідеологізованості, яка була характерною для адміністрації Обами. Адміністрація Трампа, і сам президент, і держсекретар, я у цьому сьогодні вчергове переконався, - люди справи і вони хочуть домовлятися не заради того, щоб показати комусь досягнення у сфері ідеологічних уподобань, а домовлятися, аби вирішувати конкретні питання", - заявив пан Лавров.

Зустріч Трампа і Лаврова відбулась у середу в Овальному кабінеті Білого дому без журналістів.

Це перші переговори на найвищому рівні між паном Трампом і представником російського керівництва після того, як він став президентом. Місяць тому держсекретар США Рекс Тіллерсон був із візитом у пана Путіна.

За підсумками зустрічі у Вашингтоні Лавров повідомив про досягнення домовленості щодо зустрічі Трампа з Путіним. За його словами, зустріч пройде у липні під час саміту "Великої двадцятки".

Президент США Дональд Трамп назвав зустріч із Сергієм Лавровим "дуже, дуже хорошою".

"Ми плануємо зупинити вбивства в Сирії", - додав пан Трамп.

Пізніше Білий дім повідомив, що під час обговорення із Лавровим ситуації у Сирії президент Трамп закликав Москву "приборкати режим Асада та Іран".