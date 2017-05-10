Перед убивством Шеремета біля його дому був "співробітник СБУ" - розслідування журналістів

Копирайт изображения Getty Images Image caption Павло Шеремет загинув вранці 20 липня в результаті вибуху авто керівника видання Олени Притули, у якому він перебував

Імовірного колишнього або чинного співробітника СБУ помітили на відео з камер спостереження біля будинку, де жив Павло Шеремет, у ніч перед його вбивством. Про це стверджують у фільмі-розслідуванні журналістів Громадського "Слідство.Інфо" та OCCRP.

У фільмі фігурують дані, згідно з якими чоловік на ім'я Ігор Устименко начебто був присутній біля будинку Шеремета принаймні кілька годин уночі, коли під авто журналіста підклали вибухівку.

Автори фільму зазначили, що чоловік імовірно працював у СБУ принаймні до 2014 року.

Під час розслідування пан Устименко відмовився коментувати свої зв'язки зі службою, а СБУ не надало коментарів для фільму.

Імовірно, що цей чоловік приїхав на місце події 19 липня. У фільмі показали, що номери начебто його авто зафіксували кілька камер спостереження в районі, де проживав пан Шеремет.

Автівка зареєстрована на іншу особу, Зарецьку Наталію Леонідівну, уточнюють журналісти.

У фільмі зазначили, що пані Зарецька та пан Устименко не пояснили причину появи авто у вечір перед убивством.

BBC Україна поки що не може перевірити з незалежних джерел дані, які наведені у фільмі.

Міністерство внутрішніх справ раніше допускало, що вбивство журналіста Павла Шеремета могли замовити з Росії.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Президент Петро Порошенко раніше заявив, що розслідування вбивства Павла Шеремета "є важливим тестом для правоохоронних органів України".

Також міністр внутрішніх справ Арсен Аваков підкреслював, що розслідування убивства проводили із залученням експертів із ФБР.

Втім, у слідства не було жодної людини в статусі підозрюваного, повідомляв заступник голови Нацполіції Олександр Вакуленко.

Колишня голова Нацполіціі України Хатія Деканоїдзе заявляла, що розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета для неї справа честі.

У липні минулого року невідомі підірвали у центрі Києва автомобіль керівника видання "Українська правда" Олени Притули.

Внаслідок вибуху загинув журналіст Павло Шеремет. Правоохоронці розслідують його смерть як замовне вбивство.