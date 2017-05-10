Перед убивством Шеремета біля його дому був "співробітник СБУ" - розслідування журналістів
Імовірного колишнього або чинного співробітника СБУ помітили на відео з камер спостереження біля будинку, де жив Павло Шеремет, у ніч перед його вбивством. Про це стверджують у фільмі-розслідуванні журналістів Громадського "Слідство.Інфо" та OCCRP.
У фільмі фігурують дані, згідно з якими чоловік на ім'я Ігор Устименко начебто був присутній біля будинку Шеремета принаймні кілька годин уночі, коли під авто журналіста підклали вибухівку.
Автори фільму зазначили, що чоловік імовірно працював у СБУ принаймні до 2014 року.
Під час розслідування пан Устименко відмовився коментувати свої зв'язки зі службою, а СБУ не надало коментарів для фільму.
Імовірно, що цей чоловік приїхав на місце події 19 липня. У фільмі показали, що номери начебто його авто зафіксували кілька камер спостереження в районі, де проживав пан Шеремет.
Автівка зареєстрована на іншу особу, Зарецьку Наталію Леонідівну, уточнюють журналісти.
У фільмі зазначили, що пані Зарецька та пан Устименко не пояснили причину появи авто у вечір перед убивством.
BBC Україна поки що не може перевірити з незалежних джерел дані, які наведені у фільмі.
Міністерство внутрішніх справ раніше допускало, що вбивство журналіста Павла Шеремета могли замовити з Росії.
Також міністр внутрішніх справ Арсен Аваков підкреслював, що розслідування убивства проводили із залученням експертів із ФБР.
Втім, у слідства не було жодної людини в статусі підозрюваного, повідомляв заступник голови Нацполіції Олександр Вакуленко.
Колишня голова Нацполіціі України Хатія Деканоїдзе заявляла, що розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета для неї справа честі.
У липні минулого року невідомі підірвали у центрі Києва автомобіль керівника видання "Українська правда" Олени Притули.
Внаслідок вибуху загинув журналіст Павло Шеремет. Правоохоронці розслідують його смерть як замовне вбивство.