Гонтарева попрощалася з топ-банкірами і призначила в.о.

Копирайт изображения BANK.GOV.UA Image caption Від 11 травня і до призначення нового голови керувати НБУ буде перший заступник Валерії Гонтаревої Яків Смолій

Голова НБУ Валерія Гонтарева в свій останній робочий день на посаді зустрілась із провідними банкірами і призначила виконуючого обов'язки, поки депутати не затвердять нового керівника банку. Його кандидатуру має подати президент.

Від 11 травня виконувати обов'язки керівника Нацбанку буде перший заступник пані Гонтаревої - Яків Смолій.

Валерія Гонтарева подала президентові заяву про відставку 6 квітня. "А 10 квітня я, як і обіцяла, вийшла на прес-конференцію і повідомила, що 10 травня буде мій останній робочий день", - заявила вона в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

Пані Гонтарева сподівається, що Рада затвердить наступного голову НБУ якомога швидше. Вона також заявила про готовність звітувати про діяльність на посаді керівника НБУ перед депутатами.

Парламентарі раніше неодноразово критикували її.

Копирайт изображения BANK.GOV.UA Image caption Новий голова НБУ був присутній на останній зустрічі Валерії Гонтаревої із банкірами?

Серед своїх досягнень пані Гонтарева вважає очищення банківського сектору і фінансову стабілізацію.

"Перехід до режиму інфляційного таргетування, очищення банківського сектору, проведення внутрішньої організаційної трансформації НБУ та здобуття інституційної незалежності центрального банку, - цитує Валерію Гонтареву прес-служба НБУ. - Нам вдалося досягти макрофінансової стабільності".

А серед завдань для наступника голова НБУ назвала:

оновлену концепцію роботи держбанків,

відновлення кредитування економіки,

вирішення проблемних активів,

побудову безготівкової економіки.

"Інтерфакс-Україна" із посиланням на джерело на цій зустрічі повідомила, що пані Гонтарева висловила сподівання, що її наступник буде "досвідчений банкір, технократ, не політик". Вона також додала, що такий кандидат є "серед нас".

Раніше ЗМІ називали головним кандидатом на посаду голови НБУ голову правління "Райффайзен Банк Аваль" Володимира Лавренчука.