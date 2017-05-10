Тіллерсон: санкції проти Росії діятимуть надалі

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Держсекретар США Рекс Тіллерсон під час зустрічі з головою МЗС РФ Сергієм Лавровим заявив, що санкції щодо Росії залишаться, "допоки Москва не дасть зворотнього ходу діям, що їх викликали". Про це повідомляє прес-служба Держдепартаменту США.

"Дерсекретар і Міністр закордонних справ обговорили важливість знищення "ІД", досягнення деескалації насилля в Сирії та забезпечення надходження гуманітарної допомоги сотням тисяч цивільних по всій країні, - уточнили у відомстві.

Щодо України, секретар Тіллерсон наголосив на необхідності прогресу в справі повного виконання мінських угод, зазначили у Держдепі.

"Сполучені Штати Америки і Росія домовилися продовжувати дискусії заради вирішення інших проблем двосторонніх відносин, включно з питанням стратегічної стабільності", - наголосили у повідомленні.