Білий дім: Трамп втратив довіру до Комі після низки промахів

Копирайт изображения EPA

Дональд Трамп розглядав питання про звільнення Джеймса Комі з поста директора ФБР відтоді, як обійняв посаду президента США, заявила на брифінгу представниця Білого дому.

За словами заступника голови прес-служби президентської адміністрації Сари Сандерс, пан Трамп втратив довіру до пана Комі після декількох промахів. Рішення про звільнення він ухвалив, коли про свою недовіру до директора ФБР пану Комі повідомив заступник голови міністерства юстиції.

Вона зазначила, що "за останні декілька місяців президент втратив довіру до пана Комі". Такої думки ж Мін'юст, члени Конгресу від обох партій, а також рядові співробітники ФБР, заявила пані Сандерс.

Як сказала представниця прес-служби Білого дому, пан Трамп повністю довіряє в.о. директора ФБР Ендрю Маккейбу і бажає, аби спецслужба продовжувала займатися розслідуваннями як і раніше.

Вона також відкинула звинувачення сенаторів-демократів, що пов'язують звільнення пана Комі із розслідуванням імовірних зв'язків пана Трампа з Росією.

Агентство Reuters посилаючись на неназване джерело в Конгресі США, повідомляє, що незадовго до звільнення Джеймс Комі зажадав виділити додаткові кошти і розширити штат співробітників, які займаються розслідуванням фактів можливого втручання Росії у виборчу кампанію у США.

Представники Демократичної партії у Конгресі вимагали свторити спеціальну комісію, яка взяла б під контроль розслідування, а також призначення спецпрокурора у цій справі.

Однак, як заявила Сара Сандерс, "у цьому немає необхідності". Крім того, Білому дому нічого не відомо про вимоги пана Комі розширити слідчу команду у справі про зв'язки Трампа з Росією, сказала вона.

Імпічмент по-російськи

У середу сотні людей зібралися у Вашингтоні біля Білого дому на протесті проти звільнення Джеймса Комі.

Копирайт изображения AFP

"Трамп бреше", "Ми за відставку Трампа і незалежне розслідування", вимагали демонстранти.

На одному з плакатів було написано російською слово "імпічмент" зі зверненням до пана Трампа припискою англійською: "Напевно, так вам буде зрозуміліше".