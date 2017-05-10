СБУ: Устименка звільнили з відомства у 2014 році

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У Службі безпеки України заявили, що Ігоря Устименка, ім'я якого фігурує у фільмі-розслідуванні гибелі журналіста Павла Шеремета, звільнили зі своєї посади у відомстві 29 квітня 2014 року. Про це повідомила речниця СБУ Олена Гітлянська.

"Якби журналісти звернулись до нас із запитом про пана Устименка не після виходу програми в ефір, а до неї, можливо, не було б про що розповідати…", - написала вона на Facebook.

Пані Гітлянська також нагадала, що кримінальне провадження за фактом вбивства Павла Шеремета розслідує Нацполіція, "до слідчих якої ми і рекомендуємо звертатися за коментарями по суті справи".

Імовірного колишнього співробітника СБУ помітили на відео з камер спостереження біля будинку, де жив Павло Шеремет, у ніч перед його вбивством. Про це стверджують у фільмі-розслідуванні журналістів Громадського "Слідство.Інфо" та OCCRP.

У фільмі фігурують дані, згідно з якими чоловік на ім'я Ігор Устименко начебто був присутній біля будинку Шеремета принаймні кілька годин уночі, коли під авто журналіста підклали вибухівку.

Автори фільму зазначили, що чоловік імовірно працював у СБУ принаймні до 2014 року.

У липні минулого року невідомі підірвали у центрі Києва автомобіль керівника видання "Українська правда" Олени Притули.

Внаслідок вибуху загинув журналіст Павло Шеремет. Правоохоронці розслідують його смерть як замовне вбивство.