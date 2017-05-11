Сенат США вимагає від Флінна пов’язані з Росією документи

Копирайт изображения Reuters Image caption Майкл Флінн у лютому подав у відставку

Комітет з розвідки Сенату США вимагає від колишнього радника з національної безпеки Майкла Флінна надати документи, необхідні для розслідування можливого втручання Росії у президентські вибори в США.

За повідомленням комітету, пан Флінн раніше відмовився добровільно співпрацювати зі слідством. Тому тепер комітет Сенату видав йому повістку з вимогою надати необхідні документи.

Якщо пан Флінн не надасть документи після отримання повістки, це може бути визнано неповагою до Конгресу, що загрожує штрафом або позбавленням волі.

Майкл Флінн є однією з ключових фігур у розслідуванні справи про можливе втручання Росії у президентські вибори в США.

Своєю чергою Москва заперечує втручання у внутрішню політику інших країн.

Майкл Флінн - колишній радник з безпеки в адміністрації президента Дональда Трампа. У лютому він подав у відставку, визнавши, що дезінформував начальство про контакти з російським послом Сергієм Кисляком наприкінці грудня.

Пан Флінн не сказав колегам, що обговорював з російським послом можливе скасування санкцій США проти Росії, а потім не зізнався в цьому на допиті у ФБР.

Наприкінці березня стало відомо, що Майкл Флінн погодився під присягою розповісти все, що йому відомо про ймовірні спроби Москви вплинути на вибори в США. В обмін на свої свідчення пан Флінн вимагає захисту від "несправедливого кримінального переслідування".

Копирайт изображения Reuters Image caption Джеймс Комі ствідчив у Конгресі про розслідування можливих зв'язків Трампа із Росією

Напередодні президент Дональд Трамп раптово звільнив главу ФБР Джеймса Комі, який очолював розслідування можливого втручання Росії у передвиборчу кампанію у США і потенційні зв'язки Росії зі штабом Трампа.

Хоча Білий дім і твердить, що Комі було звільнено за недоліки розслідування щодо листування Гілларі Клінтон, у правдивість цієї версії мало хто вірить, особливо серед демократів.

Багато американських політиків вже заявили, що президент таким чином намагається перешкодити розслідуванню.