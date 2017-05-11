Бойовики 37 разів обстріляли українських військових – штаб АТО

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За минулу добу бойовики 37 разів обстріляли позиції Збройних Сил України, поранення отримав один український військовослужбовець. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

На приморському напрямку бойовики обстрілювали позиції ЗСУ біля Широкиного, Красногорівки, Водяного, Гнутового, Павлополя та Новоселівки Другої.

На донецькому напрямку стріляли по шахті "Бутівка", Авдіївці, Новгородському, Кам`янці, Троїцькому, Пісках.

На луганському напрямку обстрілювали Новоолександрівку, Валуйське, Новозванівку, Кримське.

Бойовики станом на 10 травня повідомляли про 293 обстріли з боку українських військових за добу.