Бойовики 37 разів обстріляли українських військових – штаб АТО
За минулу добу бойовики 37 разів обстріляли позиції Збройних Сил України, поранення отримав один український військовослужбовець. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.
На приморському напрямку бойовики обстрілювали позиції ЗСУ біля Широкиного, Красногорівки, Водяного, Гнутового, Павлополя та Новоселівки Другої.
На донецькому напрямку стріляли по шахті "Бутівка", Авдіївці, Новгородському, Кам`янці, Троїцькому, Пісках.
На луганському напрямку обстрілювали Новоолександрівку, Валуйське, Новозванівку, Кримське.
Бойовики станом на 10 травня повідомляли про 293 обстріли з боку українських військових за добу.