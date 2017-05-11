Клімкін і Трамп обговорили підтримку з боку США
Міністр закордонних справ Павло Клімкін у Білому домі обговорив з Дональдом Трампом подальшу підтримку України з боку США. Про це повідомило посольство України в США.
Перед цим відбулася зустріч голови українського МЗС із віце-президентом США Майклом Пенсом. На ній сторони обговорили розвиток ситуації на Донбасі, йдеться в повідомленні.
У посольстві України в США розповіли, що Павло Клімкін подякував за позицію адміністрації США в підтримці територіальної цілісності України та протидії "російській агресії".
В зустрічах також взяв участь посол України в США Валерій Чалий. Він написав у Facebook, що зустріч українських дипломатів з вищим керівництвом США - "це чіткий сигнал підтримки народу України і українській діаспорі Америки".
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Екс-консул України в Стамбулі та голова правління фонду "Майдан закордонних справ" Богдан Яременко переконаний, що зараз важливим є сам факт, що ця зустріч відбулася.
Судячи з відсутності анонсів цих зустрічей, організувати її було непросто, додав дипломат.
"Головне, що на зовні і услід Лаврову (якщо він щось не зрозумів) спрямовано чіткий меседж - наші відносини з Росією - це важливо, але за рахунок України ми не домовлятимемось. Хоч інші питання це не знімає, але цього вже дуже немало. Точніше - це вже дуже багато", - написав пан Яременко у Facebook.
Напередодні з Дональдом Трампом у Вашингтоні зустрівся міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.
На зустрічі, за словами пана Лаврова, не обговорювали санкції США проти Росії через події в Україні.
Також погодили зустріч Дональда Трампа з Володимиром Путіним у липні під час саміту "Великої двадцятки", додали в МЗС Росії.
Це перші переговори на найвищому рівні між паном Трампом і представником російського керівництва після того, як він став президентом. Місяць тому держсекретар США Рекс Тіллерсон був із візитом у Путіна.