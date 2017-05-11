В Індії на весіллі загинули 22 людини

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Щонайменше 22 людини загинули внаслідок обвалу стіни під час святкування весілля на півночі Індії.

Під час святкування почалася буря і сильний дощ. Гості заховалися під навіс, який стояв біля кількаметрової стіни.

Через негоду чотириметрова стіна впала на людей, багато гостей опинилися під завалами.

Ще 26 людей поранені, 15 з них - серйозно. За повідомленням офіцера поліції, усі постраждалі перебувають у лікарнях.

Обвали будівель в Індії трапляються доволі часто, особливо в сезон дощів.

Масовий наплив людей у пошуках роботи до міст та дефіцит доступного житла сприяє незаконному будівництву будівель, здебільшого з неякісних будматеріалів.