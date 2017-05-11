Завдяки лікам тривалість життя людей з ВІЛ "майже нормальна"

Копирайт изображения jimmy isaacs Image caption 28-річний Джиммі Айзекс, який вживає нові ліки від ВІЛ, може розраховувати на тривале життя

Тривалість життя молодих людей, які вживають найновіші ліки від ВІЛ, тепер є майже нормальною завдяки поліпшенню лікування. Про це йдеться у дослідженні, опублікованому в журналі The Lancet.

20-річні люди, які почали антиретровірусну терапію 2010 року, за прогнозами, проживуть на 10 років довше, ніж ті, хто почав її 1996 року, свідчить дослідження.

За словами лікарів, раннє лікування має вирішальне значення для довгого і здорового життя.

Але, як кажуть доброчинні організації, досі дуже багато людей не знають, що мають вірус.

Більш ефективна терапія

Дослідження провели британські фахівці з університету Брістоля. Вони кажуть, що надзвичайно успішне лікування ВІЛ стало результатом застосування нових препаратів, які мають менше побічних ефектів і краще запобігають розмноженню вірусу в організмі.

Крім того, вірусу важче чинити опір новим препаратам.

Втім, багато людей із ВІЛ досі не живуть так довго, як очікувалося, особливо ті, хто заразився через вживання ін'єкційних наркотиків.

Антиретровірусна терапія включає комбінацію трьох або більше препаратів, які блокують прогрес вірусу.

Її називають "однією з найбільших історій успіху в галузі охорони здоров'я за останні 40 років".

Ліки "повністю змінилися"

28-річний Джиммі Айзекс дізнався, що заразився ВІЛ від екс-партнера майже три роки тому.

Він приймає три препарати один раз на день о 18:00 і робитиме це до кінця свого життя.

"Моє здоров'я абсолютно нормальне... Це ніяк не впливає на мою роботу і суспільне життя", - каже він.

Йому знадобилося двічі змінити ліки, аби знайти правильну комбінацію, але тепер він каже, що не має жодних побічних ефектів.

"Я чув багато поганих історій про ліки в 90-ті роки, але коли почав цікавитися, то зрозумів, що відтоді ліки повністю змінилися".