Список найбагатших реперів Forbes очолив Diddy

Копирайт изображения Getty Images Image caption Jay Z (зліва) відстає від Diddy лише на 10 млн доларів

Найбагатшим реп-виконавцем 2017 року за версією журналу Forbes став американець Шон Комбс, який виступає під псевдонімом Diddy - його статки оцінюються у 820 млн доларів. Він посідає перше місце п'ятий рік поспіль.

На другому місці - репер Шон Картер (псевдонім - Jay Z), який відстає на 10 млн доларів.

Третє місце посів Андре Янг (Dr. Dre), його статки оцінили у 740 млн доларів.

Четверте і п'яте місця посіли Браян Вільямс, відомий як Birdman, і канадець Дрейк (Drake). У них - 110 і 90 млн доларів відповідно.

47-річний Diddy, крім творчої діяльності, є власником лінії одягу Sean John, частки в горілчаному бренді Ciroc і телемережі Revolt TV.

Jay Z є власником компанії Roc Nation, яка займається виробництвом музики, кіно і телевізійного контенту, а також організацією концертів, і має офіси в Лондоні, Нью-Йорку і Лос-Анджелесі.

Він також є співвласником мережі спортбарів та клубів 40/40, інвестором парфумерної компанії Carol's Daughter, співвласником баскетбольного клубу Brooklyn Nets і стрімінгового сервісу Tidal.

Журнал Forbes складає список найбагатших зірок хіп-хопу щорічно з 2011 року.