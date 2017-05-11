Активісти під МВС вимагають відставки Авакова

Активісти почали пікет під будівлею Міністерства внутрішніх справ України з вимогою відставки очільника міністерства Арсена Авакова через "напад поліціі" на офіс ОУН 9 травня.

Як повідомляє кореспондент ВВС Україна, на акцію прийшли кілька десятків активістів і вигукують "Авакова у відставку!"

Вони тримають прапори "Свободи" і "Правого сектора".

Навколо будівлі посилена охорона. Нацгвардія очепила квартал, але жодних сутичок поки що немає.

Під час урочистих заходів до Дня Перемоги в Києві поліція затримала 25 осіб та провела слідчі дії в офісі ОУН.

Під час маршу "Безсмертний полк" з офісу ОУН почали летіти кульки з фарбою, димові шашки та яйця.

Як повідомив Арсен Аваков, "оунівці" витягли з вікна гранатомет і направляли його на людей, що і спонукало поліцію зайти в їхній офіс.

Після вилучення зброї, поліція з'ясувала, що вона не була зарядженою, зазначив пан Аваков.