Активісти під МВС вимагають відставки Авакова
Активісти почали пікет під будівлею Міністерства внутрішніх справ України з вимогою відставки очільника міністерства Арсена Авакова через "напад поліціі" на офіс ОУН 9 травня.
Як повідомляє кореспондент ВВС Україна, на акцію прийшли кілька десятків активістів і вигукують "Авакова у відставку!"
Вони тримають прапори "Свободи" і "Правого сектора".
Навколо будівлі посилена охорона. Нацгвардія очепила квартал, але жодних сутичок поки що немає.
Під час урочистих заходів до Дня Перемоги в Києві поліція затримала 25 осіб та провела слідчі дії в офісі ОУН.
Під час маршу "Безсмертний полк" з офісу ОУН почали летіти кульки з фарбою, димові шашки та яйця.
Як повідомив Арсен Аваков, "оунівці" витягли з вікна гранатомет і направляли його на людей, що і спонукало поліцію зайти в їхній офіс.
Після вилучення зброї, поліція з'ясувала, що вона не була зарядженою, зазначив пан Аваков.