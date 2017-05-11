Російського "ловця покемонів" засудили до умовного терміну

Копирайт изображения AFP Image caption Руслан Соколовський раніше заявив у суді про свою невинуватість

Суд у російському Єкатеринбурзі засудив відеоблогера Руслана Соколовського, що ловив покемонів у храмі, до 3,5 років ув'язнення умовно.

Його визнали винним у розпалюванні ненависті, образі віруючих, а також в незаконному обігу спеціальних технічних засобів.

Вирок виявився м'якішим, ніж просило звинувачення. Воно вимагало засудити блогера до реального терміну в колонії.

За словами судді, Соколовський своїми діями образив не тільки вірян, але і феміністок. Також блогера визнали винним в незаконному обороті спецзасобів, оскільки у нього знайшли ручку з вбудованою прихованою камерою.

У серпні 2016 року блогер опублікував в інтернеті кілька відеороликів, в одному з яких він грав у Pokemon Go у місцевому Храмі-на-Крові, а в інших критично висловлювався про Російську православну церкву і клерикалізацію російського суспільства.

У вересні 2016 року Соколовського затримали за звинуваченням в образі почуттів вірян і розпалюванні ненависті. В основу матеріалів кримінальної справи лягла експертиза дев'яти відеороликів з його блогу на YouTube.

Руслан Соколовський не визнає своєї вини. "Я не порушував нічиїх прав і свободи віросповідання, оскільки я нікому не заважав вірувати. Так, можливо, я критикував, але я ніяк не втручався в їхню діяльність", - твердить відеоблогер.