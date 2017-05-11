Boeing призупинив випробування нового літака
- 11 травня 2017
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Авіакомпанія Boeing призупинила випробування свого нового лайнера 737 MAX. Причиною цього стали проблеми з двигуном.
Рішення про зупинку випробувань ухвалили за кілька днів до першого продажу лайнера замовнику.
Однак, як йдеться в заяві компанії, вона як і раніше планує почати поставки 737 MAX у травні.
Серед авіакомпаній, які захотіли придбати лайнер - американські American Airlines і Southwest, а також китайська Shandong Airlines.
Лайнер 737 MAX спроектований як середньомагістральний літак з економним використанням пального.