Boeing призупинив випробування нового літака

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Авіакомпанія Boeing призупинила випробування свого нового лайнера 737 MAX. Причиною цього стали проблеми з двигуном.

Рішення про зупинку випробувань ухвалили за кілька днів до першого продажу лайнера замовнику.

Однак, як йдеться в заяві компанії, вона як і раніше планує почати поставки 737 MAX у травні.

Серед авіакомпаній, які захотіли придбати лайнер - американські American Airlines і Southwest, а також китайська Shandong Airlines.

Лайнер 737 MAX спроектований як середньомагістральний літак з економним використанням пального.