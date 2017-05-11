ЄБРР прогнозує зростання економіки України в 2017 році на 2%

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Європейський банк реконструкції і розвитку прогнозує зростання економіки України в 2017 році на 2%, що відповідає попереднім прогнозом банку за листопад 2016 року, повідомляється у прогнозі ЄБРР.

За прогнозом банку, у 2018 році очікується зростання економіки України на 3%.

"Українська економіка стабілізувалася в 2016 році й стала на шлях помірного відновлення. Торік ВВП зріс на 2,3% у цілому, чому сприяло зростання внутрішнього попиту з низької бази за попередні два роки", - йдеться у прогнозі.

За оцінками ЄБРР, у першому кварталі 2017 року промислове виробництво в Україні скоротилося на 0,7% в річному вираженні внаслідок торгової блокади окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Банк зазначив, що фактор блокади буде впливати на зростання ВВП України і платіжний баланс країни в найближчій перспективі.

ВВП України загалом за 2016 рік порівняно з 2015 роком зріс на 2,3%, при цьому зростання, зафіксоване вперше за останні 4 роки, після того як економіка України продемонструвала падіння на 9,8% в 2015 році і на 6,6% - в 2014 році.

Раніше Світовий банк зберіг свій прогноз зростання української економіки в 2017 році на рівні 2%.