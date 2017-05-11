Індійський суд розгляне практику "негайних розлучень"

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У Верховному суді Індії тривають слухання щодо скасування суперечливої практики миттєвих розлучень в ісламі.

За повідомленням, суд перевірить, чи практика, відома як "потрійний талак", є суттєвою для релігії.

Індія є однією з небагатьох країн у світі, де чоловік-мусульманин може розлучитися з дружиною, тричі промовивши слово "талак", яке означає "розлучення".

Активісти називають це "дискримінацією".

Багато мусульманських груп виступають проти втручання суду в їхні релігійні справи.

Це чутливе питання розглядатиме багатоконфесійний склад з п'яти суддів - індуїста, сикха, християнина, заратустріанця та мусульманина.

Судді об'єднали в одне провадження кілька звернень мусульманських жінок та правозахисників для кращого вивчення питання.

Image caption Шаяра Бано подала позов до суду, щоби практику миттєвих розлучень визнали неконституційною

Мусульмани є найбільшою індійською меншиною з населенням у 155 мільйонів. Їхні одруження та розлучення регламентовані мусульманським особистим законом, який базується на основах шаріату чи законах ісламу.

Попри те, що "потрійний талак" практикують десятиліттями, згадки про нього немає у законах шаріату чи Корані.

Ісламські теологи твердять, що в Корані чітко вказано, як має відбуватися розлучення - впродовж трьох місяців, що дає подружній парі час на роздуми та примирення.

За словами активістів, багато ісламських країн, зокрема Пакистан та Бангладеш, заборонили "потрійний талак", але він процвітає в Індії.

Останніми роками багато мусульман повідомляють своїм дружинам про розлучення у листі, телефоном чи смс.

Були навіть випадки, коли з цією ж метою використовували Skype, WhatsApp чи Facebook.