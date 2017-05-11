НАБУ отримало повний доступ до реєстру e-декларацій

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Національне антикорупційне бюро у повному обсязі отримало доступ до єдиного державного реєстру електронних декларацій чиновників, повідомила прес-служба НАБУ.

"Детективи та аналітики НАБУ мають можливість опрацьовувати усі дані з реєстру ... прямо з приміщень Бюро. Це значно спрощує та пришвидшує процедуру аналізу декларацій осіб, підслідних НАБУ", - заявили у відомстві.

Цю можливість, зокрема, використовуватимуть під час розслідувань кримінальних проваджень для перевірки корупційних правопорушень.

Раніше керівництво НАБУ скаржилось на відсутність повного доступу до реєстру електронних декларацій.

Наразі однією з останніх вимог до України у антикорупційній сфері є створення спеціалізованих антикорупційних судів.