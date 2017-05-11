Річний прибуток Nissan зріс на 27%

Копирайт изображения AFP/Getty

Річний прибуток компанії Nissan підскочив на 27% завдяки кращим продажам у Китаї, США та Європі.

За минулий фінансовий рік, який завершився 31 березня, цей другий за величиною автовиробник Японії отримав чистий прибуток у 663,5 млрд єн (5,8 млрд доларів).

Втім, цього фінансового року, за прогнозами, прибуток Nissan знизиться приблизно на 20% - частково через коливання валютних курсів.

Раніше цього тижня компанія Toyota, яка є конкурентом Nissan, повідомила про падіння річного прибутку вперше за п'ять років.

Ієна зміцнюється відносно долара, і це зазвичай боляче б'є по японських автовиробниках, оскільки зменшуються їхній прибуток від закордонних продажів.

Загалом минулого року Nissan продав 5,63 мільйона автомобілів по всьому світу.

Найбільший стрибок у кількості продажів відбувся в Китаї - 8,4%. У США продажі зросли на 4,2%, а в Європі без урахування Росії - на 7,2%.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Карлос Гон йде з посади виконавчого директора Nissan, але залишиться головою компанії

Новий фінансовий рік для Nissan означає також і нову еру її керівництва: Карлос Гон йде з посади виконавчого директора компанії, але залишається її головою.