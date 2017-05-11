Алкоголь небезпечніший для бідних - вчені

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Найбідніше населення більше страджає від надмірного споживання алкоголю, свідчать дані нового дослідження.

Науковці виявили, що алкоголіки з бідних районів більше ризикують померти або захворіти через вживання алкоголю.

Це свідчить про те, що бідність може призвести до зниження стійкості до хвороб, каже провідний автор дослідження доктор Віттіл Катікіредді.

Дослідження, проведене в університеті Глазго, опублікували в журналі Lancet.

Його автори знайшли "помітний зв'язок" між соціально-економічним статусом людини і шкодою, яку їй завдає надмірне вживання спиртного.

Порівняно з тими, хто вживає алкоголь у помірній кількості, у тих, хто ним зловживає, ризик негативних наслідків для здоров'я зростає у сім разів. Такі показники у відносно заможних районах.

У бідних же районах, цей ризик більший в 11 разів, кажуть науковці.

"Бідність може вплинути на здоров'я не тільки через нездоровий спосіб життя, але і як прямий наслідок поганих матеріальних умов й психологічних стресів", - каже доктор Катікіредді.

"Таким чином, бідність може зменшити стійкість до хвороб, і алкоголь, у свою чергу, завдає їм більшої шкоди", - додає він.

Фахівці проаналізували дані понад 50 тисяч людей, отримані від шотландських медичних обстежень та електронних медичних записів.