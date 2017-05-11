Підстав забороняти в'їзд учаснику Євробачення від Болгарії не було - ДПС

Копирайт изображения Getty Images Image caption Раніше у мережі з'явилося відео з виступом Крістіана Костова в анексованому Криму у червні 2014 року

Українська сторона не мала підстав забороняти в'їзд до країни учаснику Євробачення-2017 від Болгарії Крістіану Костову, який, за повідомленнями, відвідував анексований Крим 2014 року. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Олег Слободян.

Водночас у ДПС зазначили, що разом з СБУ вивчають цю ситуацію.

"На момент, коли він заїжджав в Україну, інформації ні з наших джерел, ні від інших правоохоронних органів... про те, що він, можливо, відвідував окупований півострів всупереч законодавству України, у нас не було", - сказав пан Слободян, якого цитує агенція "Інтерфакс".

Він також наголосив, що на момент імовірної поїздки до Криму Крістіан Костов був неповнолітнім. Крім того, українське законодавство щодо анексованого півострова набуло чинності лише наприкінці 2014 року, зазначив пан Слободян.

Раніше у мережі з'явилося відео з виступом Крістіана Костова в анексованому Криму у червні 2014 року. Костов брав участь у російському конкурсі "Голос. Діти", де його наставником був переможець Євробачення-2008 Діма Білан.

СБУ заборонила в'їзд до України представниці "Євробаченні" від Росії Юлії Самойловій, яка виступала у анексованому Криму. Також в Україну не пустили кількох російських журналістів, які мали акредитації "Євробачення", але раніше відвідували анексований Крим.