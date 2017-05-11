У Києві обрали фіналістів "Євробачення"

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Учасники з десяти країн пройшли до фіналу конкурсу "Євробачення". За результатами голосування у другому півфіналі, це -

Болгарія: Крістіан Костов — "Beautiful Mess"

Білорусь: NAVIBAND — "Story of my Life"

Хорватія: Жак Худек — "My Friend"

Угорщина: Йоци Папай — "Origo"

Данія: Аня Ніссен — "Where I Am"

Ізраїль: IMRI — "I Feel Alive"

Румунія: Ілінка і Алекс Флоря — "Yodel It! "

Норвегія: JOWST — "Grab The Moment"

Нідерланди: OG3NE — "Lights and Shadows"

Австрія: Натан Трент — "Running On Air"

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Другий півфінал Євробачення: всі учасники за хвилину

Під час півфіналу виступив український колектив G-ART. Вони виконали відомі хіти за допомогою цимбал, гітари, акордеону, синтезатора, труби та ударних.

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Також гостями другого шоу Євробачення-2017 стали учасники українського танцювального колективу - APACHE CREW.

Всього у другому півфіналі виступили 18 учасників.

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У другому півфіналі також виступили, але не пройшли до фіналу вісім країн:

Сербія: Тияна Богичевич — "In Too Deep"

Македонія: Яна Бурческа — "Dance Alone"

Мальта: Клаудія Фаніелло — "Breathlessly"

Ірландія: Брендан Мюррей — "Dying to Try"

Сан-Маріно: Валентина Монетт і Джиммі Вілсон — "Spirit of the Night"

Швейцарія: Timebelle — "Apollo"

Литва: Fusedmarc — "Rain Of Revolution"

Естонія: Койт Тооме і Лаура — "Verona"

У фінал "Євробачення" раніше пройшли Молдова, Азербайджан, Греція, Швеція, Португалія, Польща, Вірменія, Австралія, Кіпр та Бельгія.

Також у фіналі конкурсу, який відбудеться в суботу, 13 травня, виступлять Франція, Німеччина, Італія, Іспанія, Велика Британія і Україна.

Під час другого півфіналу та фіналу жителі України мають можливість проголосувати за улюблені пісні на конкурсі, крім представника свої країни - групи O.Torvald.

Хедлайнером фіналу "Євробачення" стане співачка Руслана, яка привезла конкурс до України, перемігши у 2004 році.

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День другого півфіналу відзначився скандалом - у мережі з'явилося відео з виступом представника Болгарії Крістіана Костова в анексованому Криму у 2014 році.

Раніше за це СБУ заборонила в'їзд до України представниці "Євробаченні" від Росії Юлії Самойловій і кільком російським журналістам, які мали акредитації "Євробачення", але відвідували анексований Крим.

Втім, українські прикордонники заявили, що Київ не мав підстав забороняти пану Костову в'їзд до країни. На момент ймовірної поїздки співака до Криму він був неповнолітнім.