В Україні втретє продовжили надзвичайний стан в енергетиці

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Кабінет міністрів України ще на один місяць продовжив дію надзвичайних заходів на ринку електричної енергії. Відповідне рішення ухвалили на засіданні уряду.

"Потрібно продовжувати надзвичайні заходи. Ми повинні приймати оперативні управлінські рішення, тому вони і називаються надзвичайні заходи", - сказав на засіданні прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

Надзвичайний стан в електроенергетиці ввели в лютому.

Рішення ухвалили через блокаду поставок вугілля антрацитної групи з Донбасу, аби забезпечити безперебійну роботу енергетичної системи.

Вперше Кабмін продовжив надзвичайний стан у березні. 12 квітня надзвичайні заходи продовжили вдруге.