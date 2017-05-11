У Москві затримали активістів, які виступали на захист геїв

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У Москві правоохоронці затримали активістів, які несли в приймальню генеральної прокуратури Росії петицію з вимогою перевірити інформацію про вбивства і затримання гомосексуалів у Чечні.

У поліції пояснили, що розцінюють дії активістів як несанкціоновану акцію. Один із затриманих виявився громадянином Італії.

Активісти несли в руках порожні ящики, які мали символізувати підписи, зібрані онлайн під петицією з вимогою розслідувати повідомлення про вбивства.

На платформі change.org петицію на захист чеченських геїв підписали 396 тисяч людей. Всього ж, за словами авторів звернення, на різних онлайн-платформах петиція зібрала близько двох мільйонів підписів з усього світу.

Матеріали про викрадення, тортури та вбивства геїв у Чечні з'явилися в ЗМІ у квітні. Чеченська влада заперечує ці звинувачення, а Слідчий комітет і місцева прокуратура повідомили про початок розслідування.

На початку травня ситуацію вперше публічно прокоментував президент Росії Володимир Путін. Він пообіцяв уповноваженій з прав людини Тетяні Москальковій поговорити з генпрокурором і головою МВС про ситуацію з "людьми нетрадиційної сексуальної орієнтації" в Чечні.