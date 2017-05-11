На Донбасі підірвався сапер – штаб АТО
В зоні АТО під час виконання бойового завдання загинув український сапер. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО у Facebook.
Внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої підірвались сапери групи розмінування однієї з механізованих бригад, особовий склад якої виконує бойові завдання на донецькому напрямку.
Один військовослужбовець загинув на місці, другий отримав поранення, його госпіталізували.
Обставини інциденту з'ясовуються, йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялося, що за минулу добу у зоні АТО поранення отримав один український військовослужбовець.