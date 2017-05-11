На Донбасі підірвався сапер – штаб АТО

В зоні АТО під час виконання бойового завдання загинув український сапер. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО у Facebook.

Внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої підірвались сапери групи розмінування однієї з механізованих бригад, особовий склад якої виконує бойові завдання на донецькому напрямку.

Один військовослужбовець загинув на місці, другий отримав поранення, його госпіталізували.

Обставини інциденту з'ясовуються, йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що за минулу добу у зоні АТО поранення отримав один український військовослужбовець.