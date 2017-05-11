Німеччина хоче закрити північнокорейський хостел в Берліні

Копирайт изображения EPA Image caption Адміністрація City Hostel у Берліні плати за оренду будівлі, в якій знаходиться хостел, посольству КНДР

Німецька влада хоче заблокувати північнокорейський бізнес у самому серці Берліна - запровадивши санкції проти хостелу, розташованого поруч із посольством КНДР.

За даними німецьких ЗМІ, City Hostel у Берліні належить турецькому орендарю, який щомісяця платить посольству Північної Кореї 38 тисяч євро за оренду будівлі. Посольство також отримує прибутки від конференцій, які проводяться у хостелі.

Речник німецького міністерства закордонних справ Мартін Шефер зазначив, що "будь-яка комерційна діяльність на території посольства чи пов'язана із посольством - заборонена".

"City Hostel у Берліні не є частиною ані дипломатичної, ані консульської діяльності посольства Північної Кореї", - сказав він, додавши, що німецький уряд збирається "закрити це джерело фінансування північнокорейського режиму якнайшвидше".

За даними видання Berliner Zeitung, міністерство закордонних справ застерегло орендарів, що вони мають припинити будь-які контакти із посольством КНДР - інакше їм загрожують значні штрафи.

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City Hostel був збудований у колишній комуністичній східній частині Берліну, і від початку у ньому селилися працівники північнокорейського посольства.

Нині City Hostel популярний серед туристів, оскільки проживання у ньому дуже дешеве - всього 9,50 євро за ніч.

Німецькі ЗМІ пишуть, що адміністрація готелю не підтвердила наявність ділових відносин із посольством КНДР.

Наміри німецької влади цілком відповідають резолюції ООН, ухваленій у листопаді минулого року у відповідь на ядерні випробування, проведені Пхеньяном.

Згідно із резолюцією, усі країни-члени ООН "мають заборонити КНДР використання нерухомості, якою вона володіє чи винаймає на їхній території, із будь-якою метою, окрім як дипломатичної чи консульської діяльності".

Секретар німецького міністерства закордонних справ Маркус Едерер зазначив, що "ми маємо посилити тиск, аби змусити Північну Корею повернутися за стіл переговорів". Відтак, за його словами, слід дотримуватися резолюції ООН, тому "особливо важливо для нас зупинити будь-яку діяльність, що фінансує ядерну програму [КНДР]".