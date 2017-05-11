Мугабе "не засинає на зустрічах, а дає очам відпочити"

Копирайт изображения AFP Image caption 93-річний Мугабе має намір знову балотуватися на президентських виборах наступного року.

Президент Зімбабве Роберт Мугабе не спить, коли надовго закриває очі під час зустрічей, а просто дає очам відпочити, заявив речник лідера Джордж Чарамба.

"Президент не зносить яскраве світло", - сказав пан Чарамба, якого цитує державна газета Зімбабве Herald.

Зараз президент проходить спеціальне лікування очей в Сінгапурі.

93-річний Мугабе має намір знову балотуватися на президентських виборах наступного року.