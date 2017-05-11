Мугабе "не засинає на зустрічах, а дає очам відпочити"
- 11 травня 2017
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Президент Зімбабве Роберт Мугабе не спить, коли надовго закриває очі під час зустрічей, а просто дає очам відпочити, заявив речник лідера Джордж Чарамба.
"Президент не зносить яскраве світло", - сказав пан Чарамба, якого цитує державна газета Зімбабве Herald.
Зараз президент проходить спеціальне лікування очей в Сінгапурі.
93-річний Мугабе має намір знову балотуватися на президентських виборах наступного року.