Google виплатила Росії штраф через скаргу "Яндекса"

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Корпорація Google виплатила адміністративний штраф у сумі 6,57 млн доларів за порушення антимонопольного законодавства у Росії.

Конфлікт довкола цього тривав понад два роки. У лютому2015 року російська компанія "Яндекс" подала скаргу на Google, звинувативши її у зловживанні домінуючим положенням на ринку попередньо встановлених додатків у операційній системі Android.

Восени 2015 року Федеральна антимонопольна служба Росії визнала вимоги "Яндекса" справедливими і наказала Google виправити порушення. Google намагалася оскаржити це рішення у арбітражному суді Москви, проте безрезультатно.

У березні 2016 голова Федеральної антимонопольної служби Росії Ігор Артем'єв заявив, що Google веде себе агресивно і не намагається шукати компроміс у суперечці із владою. Восени того ж року він пообіцяв штрафувати Google кожні два тижні, якщо компанія затягуватиме виконання постанов відомства.

У квітні 2017 року антимонопольна служба і Google уклали мирову угоду: інтернет-компанія зобов'язалася виплатити штраф, призначений раніше.

Крім того, згідно із умовами угоди, Google відмовиться від ексклюзивного попереднього встановлення своїх додатків на мобільних пристроях Android і не перешкоджатиме попередньому встановленню додатків третіх сторін. Ця угода поширюється на пристрої, призначені для продажу в Росії. Діяти вона буде шість років і дев'ять місяців.

"Ми вважаємо, що у виробників має бути вибір - який пошук за замовчуванням буде встановлений на їхніх смартфонах і планшетах, і взагалі які сервіси їм попередньо встановлювати", - заявив представник "Яндекса" Очір Манджиков.