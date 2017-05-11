Слідчі допитують депутата Вілкула у справі про сутички у Дніпрі

Копирайт изображения UNIAN

Слідчі прокуратури Дніпропетровської області допитують депутата Верховної Ради від Опозиційного блоку Олександра Вілкула як свідка у справі про сутички у Дніпрі, що сталися 9 травня. Про це повідомила речниця генпрокурора України Лариса Сарган.

"Слідчі облпрокуратури Дніпропетровщини на даний момент допитують народного депутата від Опоблоку Олександра Вілкула у статусі свідка", - написала вона у Facebook.

Вона також додала, що раніше слідчі вже допитали як свідка представника соціалістичної партії Івана Ступака.

За словами пані Сарган, один із затриманих "вже пішов на співпрацю зі слідством та надав важливі для слідства покази на організатора однієї з груп, які вчинили масові заворушення". Загалом слідчі дії ведуться із сімома затриманими.

9 травня у Дніпрі поліція затримала 15 людей за підозрою у причетності до сутичок під час масових заходів.

За даними поліції, відбулося два конфлікти. Один - між активістами та представниками соціалістичної партії, від яких вимагали прибрати червоні стяги. Інший - під час проходження колони Опозиційного блоку.

Внаслідок сутичок були травмовані 14 людей, кажуть у поліції. З них - вісім учасників заходів та шестеро поліцейських.

Наступного дня після сутичок міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков звільнив керівників поліції Дніпра та області.