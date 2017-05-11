ФСБ затримала ще одного підозрюваного у причетності до теракту в Петербурзі

Копирайт изображения EPA Image caption Вибух у метро Санкт-Петербурга прогримів вдень 3 квітня - загинули 16 людей

ФСБ Росії повідомила про затримання у Москві громадянина однієї із центральноазійських республік, який може бути пов'язаний із терактом у метро Санкт-Петербурга.

За даними спецслужби, затриманий - Ерматов М.Б. Там повідомляють, що він причетний до незаконного обігу вибухових речовин і може бути пов'язаний зі смертником Акбаржоном Джаліловим, який підірвав себе в петербурзькому метро 3 квітня.

У кримінальній справі про теракт у метро вже фігурує Ібрагімжон Ерматов. Чи є він родичем затриманому у четвер - невідомо.

3 квітня у метро Санкт-Петербурга прогримів вибух, у результаті якого загинули 16 людей.

У рамках розслідування теракту були затримані десять імовірних учасників джихадистських осередків. Всі затримані - вихідці з країн Центральної Азії.