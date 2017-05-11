Новий керівник ФБР пообіцяв не зупиняти розслідування щодо Росії

Копирайт изображения Getty Images Image caption За словами Ендрю Маккейба, працівники ФБР повністю довіряли Джеймсу Комі

Розслідування ФБР щодо можливих зв'язків між виборчим штабом Дональда Трампа і Росією і втручання останньої у президентські вибори у США продовжуватиметься, попри звільнення директора бюро Джеймса Комі, заявив його наступник на посаді Ендрю Маккейб.

За словами пана Маккейба, що нині виконує обов'язки директора бюро, звільнення Джеймса Комі не вплинуло на роботу ФБР.

Він також пообіцяв у майбутньому повідомляти про будь-які політичні втручання у роботу бюро.

Критики звинувачують Дональда Трампа у звільненні Джеймса Комі нібито за те, що той очолював розслідування зв'язків з Росією.

Американські ЗМІ також повідомляють, що колишній директор ФБР просив про додаткові ресурси для проведення розслідування, і демократи у сенаті США надіслали офіційний запит до мін'юсту на підтвердження, чи надавалися бюро відповідні додаткові кошти.

Дехто із демократів вважає, що повідомлення у ЗМІ можуть бути правдою, хоч речниця мін'юсту назвала їх "абсолютно хибними".

Демократи також закликали призначити керівником розслідування зв'язків команди Трампа із Росією спецпрокурора.

Водночас у Білому домі наполягають, що Джеймса Комі звільнили через сумніви у його компетентності, пов'язані із тим, як він вів розслідування витоку електронної пошти кандидатки у президенти США Гілларі Клінтон. У Білому домі також заявили, що пан Комі втратив популярність серед своїх підлеглих.

При цьому чинний в.о. керівника ФБР Ендрю Маккейб, виступаючи перед комітетом Сенату, заперечив це - за його словами, Комі користувався підтримкою рядових працівників бюро.

За повідомленнями, на межі відставки опинився і заступник генпрокурора США Род Розенштейн - після того, як Білий дім назвав його головним "каталізатором" звільнення Джеймса Комі.

У Білому домі заявили, що напередодні рішення про звільнення Комі Розенштейн написав записку президентові Трампу, у якій вказав на "серйозні помилки" екс-керівника ФБР.

За повідомленнями, Розенштейн "пригрозив" звільненням, якщо у Білому домі не заявлять, що рішення про звільнення Комі йшло безпосередньо від Дональда Трампа.

"Я не знаю про його погрози звільнення", - заявила, у свою чергу, заступниця прес-секретаря Білого дому Сара Гакабі Сандерс у ефірі каналу ABC. Вона зазначила, що Дональд Трамп "дуже багато думав про звільнення пана Комі після 9 листопада (дня президентських виборів у США. - Ред.)".

Розслідування щодо можливого втручання Росії у вибори президента США ведуть ФБР і комітети розвідки Палати представників і Сенату США.

У рамках нього ФБР також розслідує можливі зв'язки між екс-радником президента Трампа Майкла Флінна і посла Росії у США Сергія Кисляка.